Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach am Kaiserstuhl: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag, den 24.10.2025, vermutlich zwischen 17 und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Emil-Gött-Straße in Sasbach am Kaiserstuhl eingebrochen. Die Täter gelangten offenbar in das Haus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Zum genauen Diebstahlschaden liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

