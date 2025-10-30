Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach am Kaiserstuhl: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag, den 24.10.2025, vermutlich zwischen 17 und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Emil-Gött-Straße in Sasbach am Kaiserstuhl eingebrochen. Die Täter gelangten offenbar in das Haus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Zum genauen Diebstahlschaden liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können.

oec

