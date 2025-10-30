PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Pkw-Fahrer soll Frau über den Fuß gefahren sein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch, 29.10.2025, auf dem Parkplatz eines Supermarktes (Aldi) in Umkirch ereignet haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll dort gegen 12:20 Uhr ein Pkw-Fahrer einer Frau über den Fuß gefahren sein.

Zuvor soll es zwischen der Frau und dem Mann auf dem Parkplatz zu einem verbalen Streit gekommen sein. Anschließend fuhr der Mann weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ob und in welchem Ausmaß die Frau verletzt wurde, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07667-91170 beim Polizeirevier Breisach zu melden.

