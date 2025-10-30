Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Fahrzeug gerät in Brand

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Dienstag, 28.10.2025 gegen 15.00 Uhr ein Skoda in Brand. Zuvor fuhr die 58 Jahre alte Besitzerin mit dem Fahrzeug und es gab keine Auffälligkeiten. Als sie geparkt an ihrer Wohnanschrift im Roßweg stand wurde sie von einem Passanten auf die rauchende Motorhaube aufmerksam gemacht. Die 58-Jährige versuchte mit einem Feuerlöscher und dem Gartenschlauch das Feuer zu löschen. Die eintreffende Feuerwehr löschte die Flammen dann endgültig ab und hielt Nachschau. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Karosserie eines in unmittelbarer Nähe geparkten Pkw leicht beschädigt. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Rheinfelden war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort.

