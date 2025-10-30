PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Täter flüchten nach Kupferdiebstahl nach Frankreich

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, erhielt die Polizei gegen 10.15 Uhr den Hinweis, dass unbekannte Täter beim Diebstahl von Kupfer auf einem Firmengelände in der Frohmattenstraße in Bötzingen beobachtet worden seien. Als die Unbekannten bei der Tatausführung gestört wurden, flüchteten sie in einem Kombi mit französischer Zulassung in Richtung französische Grenze.

Polizeistreifen postierten sich daraufhin im Bereich des Grenzübergangs bei Breisach und konnten das mit mindestens drei Personen besetzte Fahrzeug wenig später ausfindig machen. Dem Fahrer gelang es jedoch, über eine Grüninsel und zwischen wartenden Fahrzeugen hindurch nach Frankreich zu entkommen und sich so der Kontrolle zu entziehen.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Freitag, 24.10.2025, hatte sich bei Neuenburg ein ähnlicher Fall ereignet (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/6146689). Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07667-91170 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

