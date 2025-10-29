PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.10.2025, 17.30 Uhr bis Dienstag, 28.10.2025, 13.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Kellertür auf, um in ein Einfamilienhaus im Juraweg zu gelangen. Im Haus wurden mehrere Zimmer von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

