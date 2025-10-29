Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Abbiegeunfall auf der Bundesstraße 3 - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 18.10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 3, zwischen Efringen-Kirchen und Eimeldingen zu einem Abbiegeunfall, bei welchem zwei Pkw-Fahrer schwer verletzt wurden.

Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Efringen-Kirchen kommend in Richtung Eimeldingen und bog nach links auf die Verbindungsstraße nach Fischingen ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 56-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 56-Jährigen wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Pkw, der auf der Verbindungsstraße wartete. Der 62-Jährige sowie der 56-Jährige wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf mindestens 55.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

