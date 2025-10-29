PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen
Istein: Baumaschinen aus Kleintransporter entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.2025 bis Sonntag, 26.10.2025, brach eine unbekannte Täterschaft eine hintere Tür eines Kleintransportes auf und entwendete aus dem Innenraum des Transporters mehrere Baumaschinen. Der Kleintransporter stand in Istein in der Straße "In der Vorstadt". Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

