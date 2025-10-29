POL-FR: Efringen-Kirchen
Istein: Baumaschinen aus Kleintransporter entwendet
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.2025 bis Sonntag, 26.10.2025, brach eine unbekannte Täterschaft eine hintere Tür eines Kleintransportes auf und entwendete aus dem Innenraum des Transporters mehrere Baumaschinen. Der Kleintransporter stand in Istein in der Straße "In der Vorstadt". Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro.
