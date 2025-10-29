Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auggen: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 28.10.2025, gegen 18:50 Uhr wurde der Polizei ein brennender PKW auf einem Verbindungsweg in Richtung Steinenstadt gemeldet.

Nachdem der Fahrer eines zum Verkauf angebotenen Mercedes-Benz eine Probefahrt angetreten hatte, bemerkte dieser einen plötzlichen Ölaustritt. Es kam zu einer Entzündung und kurze Zeit später zum Vollbrand.

Der PKW brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 20.000,- EUR.

pk (RM)/ ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell