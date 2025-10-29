PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auggen: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 28.10.2025, gegen 18:50 Uhr wurde der Polizei ein brennender PKW auf einem Verbindungsweg in Richtung Steinenstadt gemeldet.

Nachdem der Fahrer eines zum Verkauf angebotenen Mercedes-Benz eine Probefahrt angetreten hatte, bemerkte dieser einen plötzlichen Ölaustritt. Es kam zu einer Entzündung und kurze Zeit später zum Vollbrand.

Der PKW brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 20.000,- EUR.

pk (RM)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 16:08

    POL-FR: Freiburg: Nach Fahrraddiebstählen - mutmaßliche Hehler vorläufig festgenommen

    Freiburg (ots) - Die Kriminalpolizei Freiburg hat am Donnerstag, 23.10.2025, mehrere Tatverdächtige in Freiburg vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in Deutschland gestohlene hochwertige Fahrräder und E-Bikes angekauft und anschließend nach Osteuropa gebracht zu haben, um sie dort weiterzuverkaufen. Nach Durchführung der erkennungsdienstlichen ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:30

    POL-FR: Steinen: Unfallflucht vor Fußgängerüberweg - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 14.25 Uhr, kam es vor einem Fußgängerüberweg in der Kirchstraße zu einem Auffahrunfall. In der Folge flüchtete ein Unfallbeteiligter. Ein 47-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr die Kirchstraße von der Eisenbahnstraße kommend und bremste wegen einem Fußgänger, welcher kurz nach der Einmündung zur Hebelstraße ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:27

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Geschäftsräume

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.2025, 16.20 Uhr bis Montag, 27.10.2025, 07.20 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft vermutlich über ein Fenster in die Geschäftsräume eines Bildungsträger in der Brombacher Straße. Mehrere Bürotüren wurden aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren