Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfallflucht vor Fußgängerüberweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 14.25 Uhr, kam es vor einem Fußgängerüberweg in der Kirchstraße zu einem Auffahrunfall. In der Folge flüchtete ein Unfallbeteiligter.

Ein 47-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr die Kirchstraße von der Eisenbahnstraße kommend und bremste wegen einem Fußgänger, welcher kurz nach der Einmündung zur Hebelstraße einen Fußgängerüberweg überquerte, ab. Ein hinter dem 47-Jährigen fahrender unbekannter Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 47-Jährigen auf. Nach einem kurzen Wortwechsel soll der auffahrende Fahrer davon gefahren sein. Der entstandene Sachschaden an dem VW Golf wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um einen roten Fiat mit Lörracher Kennzeichen handeln. Insbesondere möge sich auch der Fußgänger bei der Polizei melden, welcher zum Unfallzeitpunkt den Fußgängerüberweg überquerte.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

