PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versuchter Einbruch in Zulassungsstelle

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 27.10.2025, 06.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Seitentür der Zulassungsstelle in der Alfred-Nobel-Straße aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in das Gebäude. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 14:07

    POL-FR: Wutöschingen: Einbruch in Praxis für Physiotherapie - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 24.10.2025, 14.50 Uhr und Montag, 27.10.2025, 07.50 Uhr über ein Fenster Zutritt zu einer Praxis für Physiotherapie in der Hauptstraße. Ein verschlossener Büroschrank wurde geöffnet und Bargeld aus der Wechselgeldkasse entwendet. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, kann bislang nicht ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:40

    POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Fahrradanhänger entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, den 22.10.2025, gegen 09:30 Uhr wurde in der René-Schickele-Straße in Freiburg ein Fahrradanhänger entwendet. Der geschädigte 40-Jährige stellte den Fahrradanhänger im Eingangsbereich einer Kindertagesstätte ab. Wenige Minuten später stellte er fest, dass jener entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 950 Euro. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren