POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versuchter Einbruch in Zulassungsstelle

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, den 22.10.2025, gegen 09:30 Uhr wurde in der René-Schickele-Straße in Freiburg ein Fahrradanhänger entwendet. Der geschädigte 40-Jährige stellte den Fahrradanhänger im Eingangsbereich einer Kindertagesstätte ab. Wenige Minuten später stellte er fest, dass jener entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 950 Euro. Der ...

mehr