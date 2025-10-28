POL-FR: Waldshut-Tiengen: Versuchter Einbruch in Zulassungsstelle
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.2025, 13.00 Uhr bis Montag, 27.10.2025, 06.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Seitentür der Zulassungsstelle in der Alfred-Nobel-Straße aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in das Gebäude. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.
