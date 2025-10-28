PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Fahrradanhänger entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 22.10.2025, gegen 09:30 Uhr wurde in der René-Schickele-Straße in Freiburg ein Fahrradanhänger entwendet.

Der geschädigte 40-Jährige stellte den Fahrradanhänger im Eingangsbereich einer Kindertagesstätte ab. Wenige Minuten später stellte er fest, dass jener entwendet wurde.

Es entstand ein Sachschaden von rund 950 Euro.

Der Geschädigte konnte eine Person, welche möglicherweise im Zusammenhang mit dem Sachverhalt stehen könnte, wie folgt beschreiben:

   - männlich,
   - ca. 180cm groß,
   - zwischen 25-35 Jahre alt,
   - kurze schwarze Haaren und dunkler Teint,
   - trug eine blau-weiße Sportjacke und eine Jeans.

Ob die Person den Anhänger entwendete, ist bislang ungeklärt.

Der Polizeiposten Littenweiler (Tel.: 0761 557560-0) übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

nt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Nora Thaleiser

Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 28.10.2025 – 11:09

    POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, den 23.10.2025, gegen 20:15 Uhr kam es in der Walter-Benjamin-Straße in Freiburg-Rieselfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Jugendliche befuhr die vorfahrtsberechtigte Straße mit ihrem Fahrrad in nördlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es wohl zu einem ...

    POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Schule

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 14.35 Uhr, wurde die Feuerwehr aufgrund einer Brandmeldeanlage in eine Schule in die Schlierbachstraße gerufen. Ein Brandgeschehen in irgendeiner Form konnte nicht festgestellt werden. Allerdings ein gekipptes Fenster, welches vermutlich von einer unbekannten Täterschaft eingetreten wurde. Auch versuchte wohl die unbekannte Täterschaft mit negativem Erfolg in das ...

