Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Fahrradanhänger entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 22.10.2025, gegen 09:30 Uhr wurde in der René-Schickele-Straße in Freiburg ein Fahrradanhänger entwendet.

Der geschädigte 40-Jährige stellte den Fahrradanhänger im Eingangsbereich einer Kindertagesstätte ab. Wenige Minuten später stellte er fest, dass jener entwendet wurde.

Es entstand ein Sachschaden von rund 950 Euro.

Der Geschädigte konnte eine Person, welche möglicherweise im Zusammenhang mit dem Sachverhalt stehen könnte, wie folgt beschreiben:

- männlich,

- ca. 180cm groß,

- zwischen 25-35 Jahre alt,

- kurze schwarze Haaren und dunkler Teint,

- trug eine blau-weiße Sportjacke und eine Jeans.

Ob die Person den Anhänger entwendete, ist bislang ungeklärt.

Der Polizeiposten Littenweiler (Tel.: 0761 557560-0) übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten.

nt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell