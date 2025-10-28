PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, den 23.10.2025, gegen 20:15 Uhr kam es in der Walter-Benjamin-Straße in Freiburg-Rieselfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Jugendliche befuhr die vorfahrtsberechtigte Straße mit ihrem Fahrrad in nördlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es wohl zu einem Zusammenstoß mit einem aus der Ingeborg-Drewitz-Allee kommenden Fahrzeug.

Infolgedessen stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei Freiburg (0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise zum Unfallhergang geben können.

nt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Nora Thaleiser

Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

