POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Donnerstagabend, den 23.10.2025, gegen 20:15 Uhr kam es in der Walter-Benjamin-Straße in Freiburg-Rieselfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.
Die Jugendliche befuhr die vorfahrtsberechtigte Straße mit ihrem Fahrrad in nördlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es wohl zu einem Zusammenstoß mit einem aus der Ingeborg-Drewitz-Allee kommenden Fahrzeug.
Infolgedessen stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht.
Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle.
Die Verkehrspolizei Freiburg (0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise zum Unfallhergang geben können.
