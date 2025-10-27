PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Seniorin wird Opfer von Geldwechseltrick - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.10.2025, gegen 10.50 Uhr, wurde eine 85-jährige Seniorin Opfer eines sogenannten Geldwechsel-Tricks.

Unmittelbar nach dem Verlassen einer Bankfiliale wurde die 85-Jährige in der Adolf-Müller-Straße von einem unbekannten Mann angesprochen, welcher nach einen 50 EUR-Cent Stück für einen Parkautomaten fragte. Die 85-Jährige suchte daraufhin in ihrer Geldbörse nach Kleingeld. Hierbei habe der unbekannte Mann ebenfalls in die Geldbörse gefasst und unbemerkt 100 Euro Scheingeld aus dieser entnommen. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst später beim Einkaufen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, normale Statur und dunkel gekleidet. Der Unbekannte soll eine auffällige graufarbene Basecap getragen haben.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

