Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häg-Ehrsberg: Unfall wegen glatter Straße - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 24.10.2025, gegen 06.45 Uhr, verunfallte ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw aufgrund einer glatten Straße und einer fehlenden Winterbereifung. Er befuhr die Rathausstraße talwärts und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einem Garagentor. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden an dem Garagentor ist hier nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

