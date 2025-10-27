PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Wehr: Fehler beim Überholen - ein Leichtverletzter - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.10.2025, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 34 von Schwörstadt kommend in Richtung Brennet und überholte auf dieser Strecke einen vor ihm fahrenden Kleintransporter. Beim Wiedereinscheren touchierte der 78-Jährige mit seinem Pkw den Kleintransporter. Der Pkw des 78-Jährigen kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 46-jähriger Fahrer kam mit seinem Kleintransporters in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 78-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pkw des 78-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

