POL-FR: Gemarkung Wehr: Fehler beim Überholen - ein Leichtverletzter - Pkw Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.10.2025, gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 34 von Schwörstadt kommend in Richtung Brennet und überholte auf dieser Strecke einen vor ihm fahrenden Kleintransporter. Beim Wiedereinscheren touchierte der 78-Jährige mit seinem Pkw den Kleintransporter. Der Pkw des 78-Jährigen kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 46-jähriger Fahrer kam mit seinem Kleintransporters in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 78-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pkw des 78-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

