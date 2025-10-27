PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer legt vor Grenzzollanlage Rückwärtsgang ein

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 23.55 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die rechte Fahrspur der Autobahn A 5, als er der Polizei auffiel, da er kurz vor der Grenzzollanlage den Rückwärtsgang einlegte. Auf der Buskontrollspur konnte der 35-Jährige angehalten kontrolliert werden. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von fast zwei Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

