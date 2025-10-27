Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 26.10.2025, gegen 10:00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass er auf der B378 auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung zur Richtbergspange einen Schaden festgestellt habe. Im weiteren Verlauf der B378 wurde ein PKW im Grünstreifen angetroffen.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde an der Unfallstelle durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Schaden verursacht. Zwei Verkehrszeichen wurden überfahren und erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug des Unfallverursachers, einem PKW der Marke Audi, musste der Fahrzeugführer das Auto zurücklassen.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben können.

PK / RM

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell