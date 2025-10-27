POL-FR: Müllheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Sonntagmorgen, 26.10.2025, gegen 10:00 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass er auf der B378 auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung zur Richtbergspange einen Schaden festgestellt habe. Im weiteren Verlauf der B378 wurde ein PKW im Grünstreifen angetroffen.
Nach bisherigen Ermittlungen wurde an der Unfallstelle durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Schaden verursacht. Zwei Verkehrszeichen wurden überfahren und erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.
Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug des Unfallverursachers, einem PKW der Marke Audi, musste der Fahrzeugführer das Auto zurücklassen.
Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben können.
PK / RM
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Schwarzwaldstraße 16
79379 Müllheim
Tel.: +49 7631 1788-152 oder -153
Fax: +49 7631 1788-119
Muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell