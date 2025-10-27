POL-FR: Titisee-Neustadt: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Zwischen Sonntag, 19.10.2025, 21:00 Uhr und Samstag 25.10.2025, 15:00 Uhr wurden in Titisee aus einem landwirtschaftlichen Anwesen mehrere Kettensägen sowie weitere Arbeitsgeräte entwendet. Diese befanden sich in einem verschlossenen Gebäude auf dem Hof. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651/9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.
