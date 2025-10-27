Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfall auf A98 mit 70000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW M4 Coupe befuhr am Freitag, 24.10.2025 gegen 21.20 Uhr ein 18 Jahre alter Mann die A98 von Bad Säckingen kommend in Richtung Hauenstein. Unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Rappensteintunnel kam er aus nicht bekannten Gründen ins Schleudern und kollidierte frontal mit der Leitplanke. Der 18-Jährige und sein 14-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 70000 Euro. Die Feuerwehr Laufenburg sicherte die Fahrbahn ab und räumte die Unfallstelle. Die A98 musste für rund 45 Minuten einseitig gesperrt werden.

md/tb

