POL-FR: Bad Säckingen: BMW auf Auplatz Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Mit seinem BMW M4 Coupe befuhr am Freitag, 24.10.2025 gegen 21.20 Uhr ein 18 Jahre alter Mann die A98 von Bad Säckingen kommend in Richtung Hauenstein. Unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Rappensteintunnel kam er aus nicht bekannten Gründen ins Schleudern und kollidierte frontal mit der Leitplanke. Der 18-Jährige und sein 14-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am BMW entstand ...

