POL-FR: Bad Säckingen: BMW auf Auplatz Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde zwischen Donnerstag, 23.10.2025, 23.00 Uhr und Freitag, 24.10.2025, 10.20 Uhr, ein auf dem Parkplatz Auplatz geparkter BMW beschädigt. Der Sachschaden im Bereich des hinteren rechten Radkastens beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich zu melden.
md/tb
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell