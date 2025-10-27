PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: BMW auf Auplatz Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde zwischen Donnerstag, 23.10.2025, 23.00 Uhr und Freitag, 24.10.2025, 10.20 Uhr, ein auf dem Parkplatz Auplatz geparkter BMW beschädigt. Der Sachschaden im Bereich des hinteren rechten Radkastens beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich zu melden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

