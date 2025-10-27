Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Beim Verladen der Einkäufe Handtasche entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 25.10.2025, gegen 17.30 Uhr, verlud eine 61-jährige Frau ihre Einkäufe in ihren Pkw. Währenddessen entwendete eine unbekannte Täterschaft deren Handtasche, welche sich im Einkaufswagen befand. Die 61-Jährige befand sich in einem Parkhaus eines Einkaufscenter in der Hauptstraße unweit der Friedensbrücke. Während die Frau ihre Einkäufe in ihren Pkw einräumte und sich zum Kofferraum drehte, entwendete eine unbekannte Täterschaft unbemerkt ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen. In der Handtasche befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon, eine Brille, eine Geldbörse und Identitätsdokumente.

