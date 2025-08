Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr - Haftstrafe

Kehl (ots)

Am Samstagnachmittag (02.08.) wurde ein ungarischer Staatsangehöriger in einem Reisebus am Grenzübergang Kehl Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 50-Jährigen ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und verbüßt dort eine 17-tägige Haftstrafe.

