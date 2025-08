Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Offenburg/Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen hatte eine französische Staatsangehörige an der Kehler Europabrücke ein Butterflymesser im Handschuhfach ihres Fahrzeugs. Ein französischer Staatsangehöriger hatte ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Bei einem weiteren französischen Staatsangehörigen wurden ein Schlagring, ein Butterflymesser und ein Einhandmesser aufgefunden. Zusätzlich wurden Beamte der Bundespolizei am Bahnhof in Offenburg fündig. Ein irakischer Staatsangehöriger hatte ein Einhandmesser in seiner Bauchtasche. Alle Personen müssen mit Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz rechnen.

