Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Ortungsgerät schlägt Dieb eines Pedelec in die Flucht

Freiburg (ots)

Ein Ortungsgerät schlug am Samstag, 25.10.2025, gegen 13.45, eine unbekannte Täterschaft unter Zurücklassung des zuvor entwendeten Pedelecs mutmaßlich in die Flucht. Der Besitzer des Pedelecs erhielt gegen 13.35 Uhr einen Alarm, dass sein Pedelec bewegt wird. Zuvor stand es verschlossen auf einem Fahrradanhänger eines Pkws auf einem Parkplatz in der Palmstraße. Mittels dem Ortungsgerät konnte der Besitzer sein Pedelec bis in die Bergstraße verfolgen, wo er sein Pedelec unverschlossen auffand. Zuvor löste der Besitzer an seinem Ortungsgerät ein akustisches Signal aus, was die unbekannte Täterschaft vermutlich dazu veranlasste das Pedelec zurückzulassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell