Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 14.35 Uhr, wurde die Feuerwehr aufgrund einer Brandmeldeanlage in eine Schule in die Schlierbachstraße gerufen. Ein Brandgeschehen in irgendeiner Form konnte nicht festgestellt werden. Allerdings ein gekipptes Fenster, welches vermutlich von einer unbekannten Täterschaft eingetreten wurde. Auch versuchte wohl die unbekannte Täterschaft mit negativem Erfolg in das Sekretariat zu gelangen. Bei der Flucht aus der Schule löste die unbekannte Täterschaft die Brandmeldeanlage im Erdgeschoss aus. Hier ist noch nicht bekannt, ob etwas aus der Schule entwendet wurde.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

