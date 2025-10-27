Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Schule

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 14.35 Uhr, wurde die Feuerwehr aufgrund einer Brandmeldeanlage in eine Schule in die Schlierbachstraße gerufen. Ein Brandgeschehen in irgendeiner Form konnte nicht festgestellt werden. Allerdings ein gekipptes Fenster, welches vermutlich von einer unbekannten Täterschaft eingetreten wurde. Auch versuchte wohl die unbekannte Täterschaft mit negativem Erfolg in das Sekretariat zu gelangen. Bei der Flucht aus der Schule löste die unbekannte Täterschaft die Brandmeldeanlage im Erdgeschoss aus. Hier ist noch nicht bekannt, ob etwas aus der Schule entwendet wurde.

