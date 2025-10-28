PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auggen/Neuenburg: Verfolgungsfahrt nach versuchtem Kupferdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.10.2025, erhielt die Polizei gegen 20 Uhr den Hinweis, dass mehrere Unbekannte auf einem Baustellengelände bei Auggen ("Richtberg-Siedlung") gerade dabei seien, Kupferkabel in zwei Fahrzeuge zu verladen, um diese zu entwenden.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnte ein dunkles Fahrzeug mit französischer Zulassung und ohne Licht festgestellt werden, das sich gerade von der Tatörtlichkeit entfernte. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Das Fahrzeug mit französischer Zulassung fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Neuenburg und konnte sich schließlich über die B378 nach Frankreich absetzen und somit der Kontrolle entziehen.

Bei der anschließenden Überprüfung des Tatortes konnte ein Transporter mit britischer Zulassung festgestellt werden, in dem sich bereits eine Kabeltrommel befand. Offenbar waren die Täter während der Tatausführung gestört worden. Eine Absuche des Geländes mit Unterstützung von Diensthunden der Polizeihundeführerstaffel verlief ohne Ergebnis.

Ob ein Diebstahlschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Fluchtfahrzeug oder den Insassen machen können. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, suchten die Tatverdächtigen das Baustellengelände, von dem die Kabeltrommeln entwendet werden sollten, bereit gegen 18 Uhr ein erstes Mal auf. Auch in diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, denen am Tattag verdächtige Fahrzeuge mit französischer oder britischer Zulassung aufgefallen sind. Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim (Tel. 07631/1788-0) rund um die Uhr entgegen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 28.10.2025 – 11:09

    POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, den 23.10.2025, gegen 20:15 Uhr kam es in der Walter-Benjamin-Straße in Freiburg-Rieselfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Jugendliche befuhr die vorfahrtsberechtigte Straße mit ihrem Fahrrad in nördlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es wohl zu einem ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 16:11

    POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Schule

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 14.35 Uhr, wurde die Feuerwehr aufgrund einer Brandmeldeanlage in eine Schule in die Schlierbachstraße gerufen. Ein Brandgeschehen in irgendeiner Form konnte nicht festgestellt werden. Allerdings ein gekipptes Fenster, welches vermutlich von einer unbekannten Täterschaft eingetreten wurde. Auch versuchte wohl die unbekannte Täterschaft mit negativem Erfolg in das ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 16:09

    POL-FR: Schopfheim: Seniorin wird Opfer von Geldwechseltrick - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 25.10.2025, gegen 10.50 Uhr, wurde eine 85-jährige Seniorin Opfer eines sogenannten Geldwechsel-Tricks. Unmittelbar nach dem Verlassen einer Bankfiliale wurde die 85-Jährige in der Adolf-Müller-Straße von einem unbekannten Mann angesprochen, welcher nach einen 50 EUR-Cent Stück für einen Parkautomaten fragte. Die 85-Jährige suchte ...

    mehr
