POL-FR: Auggen/Neuenburg: Verfolgungsfahrt nach versuchtem Kupferdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 24.10.2025, erhielt die Polizei gegen 20 Uhr den Hinweis, dass mehrere Unbekannte auf einem Baustellengelände bei Auggen ("Richtberg-Siedlung") gerade dabei seien, Kupferkabel in zwei Fahrzeuge zu verladen, um diese zu entwenden.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnte ein dunkles Fahrzeug mit französischer Zulassung und ohne Licht festgestellt werden, das sich gerade von der Tatörtlichkeit entfernte. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Das Fahrzeug mit französischer Zulassung fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Neuenburg und konnte sich schließlich über die B378 nach Frankreich absetzen und somit der Kontrolle entziehen.

Bei der anschließenden Überprüfung des Tatortes konnte ein Transporter mit britischer Zulassung festgestellt werden, in dem sich bereits eine Kabeltrommel befand. Offenbar waren die Täter während der Tatausführung gestört worden. Eine Absuche des Geländes mit Unterstützung von Diensthunden der Polizeihundeführerstaffel verlief ohne Ergebnis.

Ob ein Diebstahlschaden entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Fluchtfahrzeug oder den Insassen machen können. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, suchten die Tatverdächtigen das Baustellengelände, von dem die Kabeltrommeln entwendet werden sollten, bereit gegen 18 Uhr ein erstes Mal auf. Auch in diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, denen am Tattag verdächtige Fahrzeuge mit französischer oder britischer Zulassung aufgefallen sind. Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim (Tel. 07631/1788-0) rund um die Uhr entgegen.

