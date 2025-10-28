Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Einbruch in Praxis für Physiotherapie - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 24.10.2025, 14.50 Uhr und Montag, 27.10.2025, 07.50 Uhr über ein Fenster Zutritt zu einer Praxis für Physiotherapie in der Hauptstraße. Ein verschlossener Büroschrank wurde geöffnet und Bargeld aus der Wechselgeldkasse entwendet. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Hauptstraße gemacht haben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Waldshut unter der Telefonnummer 07751/8316-531 Hinweise entgegen.

md/tb

