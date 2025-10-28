POL-FR: Lörrach: Einbruch in Geschäftsräume
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.2025, 16.20 Uhr bis Montag, 27.10.2025, 07.20 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft vermutlich über ein Fenster in die Geschäftsräume eines Bildungsträger in der Brombacher Straße. Mehrere Bürotüren wurden aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Aus einer Kasse wurde Bargeld entwendet.
