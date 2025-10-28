Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Nach Fahrraddiebstählen - mutmaßliche Hehler vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Die Kriminalpolizei Freiburg hat am Donnerstag, 23.10.2025, mehrere Tatverdächtige in Freiburg vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in Deutschland gestohlene hochwertige Fahrräder und E-Bikes angekauft und anschließend nach Osteuropa gebracht zu haben, um sie dort weiterzuverkaufen. Nach Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Auf die Spur der Verdächtigen kamen die Ermittlerinnen und Ermittler durch einen Zeugenhinweis. Den Festnahmen gingen umfangreiche Ermittlungen und verdeckte Maßnahmen voraus. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Männer und eine Frau rumänischer Staatsangehörigkeit im Alter von 41, 26 und 35 Jahren.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Freiburg und der Kriminalpolizei dauern an.

oec

