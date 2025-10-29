PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Unter Alkoholeinfluss Pkw und Einkaufswagen-Unterstand beschädigt

Freiburg (ots)

Mit ihrem VW Up befuhr am Dienstag, 28.10.2025 gegen 11.10 Uhr eine 64 Jahre alte Frau von Ibach nach St. Blasien. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholbeeinflussung kam sie auf der Strecke in den Gegenverkehr und fuhr unbeschadet über eine rote Ampel. Auf einem Discounterparkplatz in der Straße "Am Kugelrain" angekommen, fuhr die 64-Jährige gegen einen geparkten Suzuki und anschließend an den Unterstand der Einkaufswägen. Dabei zerbrach die Heckscheibe ihres Ups. Die 64-Jährige konnte im Discounter festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro, am angefahrenen Suzuki rund 500 Euro. Der Sachschaden am Unterstand der Einkaufswägen beläuft sich auf rund 2500 Euro.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

