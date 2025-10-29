Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Radfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.10.2025, kurz nach 16.00 Uhr, kam es in der Bergseestraße zu einem Unfall bei welchem ein Pkw und eine Radfahrerin beteiligt waren. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt.

Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bergseestraße und wollte nach links in die Ballystraße abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 64-jährige Radfahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Radfahrerin stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus. Nach Sachlage trug die Radfahrerin keinen Helm.

