POL-S: In Intimbereich gegriffen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 24-Jähriger soll am Mittwochabend (30.04.2025) auf dem Stuttgarter Frühlingsfest eine 25 Jahre alte Frau zunächst gegen ihren Willen geküsst und dann in ihren Intimbereich gegriffen. Die 25-Jährige befand sich gegen 21.50 Uhr in einem Festzelt, als sich der 24-Jährige näherte und sie geküsst haben soll. Trotz verbaler Gegenwehr soll der 24-Jährige dann gegen ihren Willen unter ihren Rock in den Intimbereich gegriffen haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

