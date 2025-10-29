Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim-Bleichheim: Verdächtige Personen spähen Anwesen aus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, den 28.10.2025, gegen 21:00 Uhr hatten Zeugen im Bereich Kirnburgblick in Bleichheim zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die offenbar in verdächtiger Art und Weise ein Grundstück beteten und das dortige Anwesen ausgespäht hatten.

Nachdem die Passanten die verdächtigen Personen aus der Entfernung ansprachen, flüchteten diese. Anschließend sei ein nicht näher beschriebener Pkw aus einem angrenzenden Waldstück gefahren. Offenbar war das Fahrzeug durch einen lauten und möglicherweise defekten Auspuff sehr auffallend.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

nt

