PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, den 28.10.2025, zwischen 19:00 Uhr und 20:10 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Emmendingen zu einem Einbruch.

Drei bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich über ein Nachbarsgrundstück auf das Grundstück des Geschädigten, verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zu einigen Räumen des Anwesens und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.

Hinweise zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

nt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Nora Thaleiser

Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 15:04

    POL-FR: Herbolzheim-Bleichheim: Verdächtige Personen spähen Anwesen aus - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, den 28.10.2025, gegen 21:00 Uhr hatten Zeugen im Bereich Kirnburgblick in Bleichheim zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die offenbar in verdächtiger Art und Weise ein Grundstück beteten und das dortige Anwesen ausgespäht hatten. Nachdem die Passanten die verdächtigen Personen aus der Entfernung ansprachen, flüchteten ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:57

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.10.2025, 17.30 Uhr bis Dienstag, 28.10.2025, 13.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Kellertür auf, um in ein Einfamilienhaus im Juraweg zu gelangen. Im Haus wurden mehrere Zimmer von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren