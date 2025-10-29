Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, den 28.10.2025, zwischen 19:00 Uhr und 20:10 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Emmendingen zu einem Einbruch.

Drei bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich über ein Nachbarsgrundstück auf das Grundstück des Geschädigten, verschafften sich über ein Kellerfenster Zugang zu einigen Räumen des Anwesens und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.

Hinweise zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

nt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell