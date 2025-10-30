Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Verkehrsunfall mit 10000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi befuhr am Mittwoch, 29.10.2025 gegen 16.20 Uhr ein 29 Jahre alter Mann die B314 von Stühlingen kommend in Richtung Lauchringen. Kurz vor der Ampelkreuzung Wutöschingen kam er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten, touchierte ein Verkehrsschild und prallte an die dortige Hangabsicherung. Der 29-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Audi entstand Sachschaden von rund 10000 Euro, an den angefahrenen Elementen rund 500 Euro.

