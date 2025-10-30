PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Mit Steinen Glasfenster von Hallenbad und Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte bewarfen am Mittwoch, 29.10.2025 zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, die Nordseite des Hallenbades sowie den dortigen Parkplatz mit Steinen. Dabei wurde ein großes Glasfenster und der Rahmen der Eingangstüre am Hallenbad beschädigt. Weiter wurde von den Steinen auch die Frontscheibe sowie die Beifahrerseite zweier dort geparkten Pkws beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-531) sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

