PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei Pedelecs entwendet
Zeuge verhindert Diebstahl von weiterem Fahrrad

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.10.2025) entwendete 
eine unbekannte Täterschaft ein Pedelec der Marke Corratec. Das 
Pedelec stand verschlossen in einer Tiefgarage eines 
Mehrfamilienhauses in der Bergstraße. Der Diebstahlschaden beträgt 
fast 5.000 Euro.

Am Mittwoch, 29.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 21.20
Uhr, wurde in der Fußgängerzone ein weißes Pedelec der Marke Cube 
entwendet. Das Pedelec war an einem Fahrradständer in der Teichstraße
angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.500 Euro.

Ein Zeuge verhinderte am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 21.40 Uhr, einen
weiteren Fahrraddiebstahl. Aufgrund von Geräuschen nahm er in der 
Gretherstraße zwei Männer wahr, welche auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite versuchten ein Fahrradschloss an einem Fahrrad der Marke
Scott aufzuflexen. Die beiden Männer fühlten sich offensichtlich 
gestört und flüchteten zu Fuß in die Haagener Straße in Richtung 
Landschaftspark Grütt. Das Fahrrad und das noch nicht gänzlich 
durchgeflexte Schloss blieben zurück. Eine sofort eingeleitete 
Fahndung nach den beiden Männern blieb ohne Erfolg.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 15:24

    POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Pedelec-Fahrerin verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 15.05 Uhr, kam es an der Kreuzung Rennemattenweg / Güterstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec, wobei die 52-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Die Pedelec-Fahrerin befuhr den Rennemattenweg und wollte an der Kreuzung die Gewerbestraße in Richtung Lütemannsweg geradeaus überqueren. Dabei ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:04

    POL-FR: Sasbach am Kaiserstuhl: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag, den 24.10.2025, vermutlich zwischen 17 und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Emil-Gött-Straße in Sasbach am Kaiserstuhl eingebrochen. Die Täter gelangten offenbar in das Haus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Zum genauen Diebstahlschaden liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Das ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 10:56

    POL-FR: Umkirch: Pkw-Fahrer soll Frau über den Fuß gefahren sein - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch, 29.10.2025, auf dem Parkplatz eines Supermarktes (Aldi) in Umkirch ereignet haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll dort gegen 12:20 Uhr ein Pkw-Fahrer einer Frau über den Fuß gefahren sein. Zuvor soll es zwischen der Frau und dem Mann auf dem Parkplatz zu einem verbalen Streit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren