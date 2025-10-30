Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei Pedelecs entwendet

Zeuge verhindert Diebstahl von weiterem Fahrrad

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.10.2025) entwendete eine unbekannte Täterschaft ein Pedelec der Marke Corratec. Das Pedelec stand verschlossen in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße. Der Diebstahlschaden beträgt fast 5.000 Euro. Am Mittwoch, 29.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 21.20 Uhr, wurde in der Fußgängerzone ein weißes Pedelec der Marke Cube entwendet. Das Pedelec war an einem Fahrradständer in der Teichstraße angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Ein Zeuge verhinderte am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 21.40 Uhr, einen weiteren Fahrraddiebstahl. Aufgrund von Geräuschen nahm er in der Gretherstraße zwei Männer wahr, welche auf der gegenüberliegenden Straßenseite versuchten ein Fahrradschloss an einem Fahrrad der Marke Scott aufzuflexen. Die beiden Männer fühlten sich offensichtlich gestört und flüchteten zu Fuß in die Haagener Straße in Richtung Landschaftspark Grütt. Das Fahrrad und das noch nicht gänzlich durchgeflexte Schloss blieben zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern blieb ohne Erfolg.

