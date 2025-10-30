PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Pedelec-Fahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 15.05 Uhr, kam es an der Kreuzung Rennemattenweg / Güterstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec, wobei die 52-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Die Pedelec-Fahrerin befuhr den Rennemattenweg und wollte an der Kreuzung die Gewerbestraße in Richtung Lütemannsweg geradeaus überqueren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 58-jährigen Fahrer eines Pkws. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Pedelec-Fahrerin wurde schräg über die Motorhaube abgeworfen. Mit Kopfverletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Pedelec war nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

