POL-FR: Zell im Wiesental: Versuchter Aufbruch von Getränkeanhänger und Sachbeschädigung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 28.10.2025, 17.15 Uhr bis Mittwoch, 29.10.2025, 08.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft einen Getränkeanhänger aufzubrechen. Dieser stand vorübergehend auf dem Gelände der Realschule in der Scheffelstraße. Als dies nicht gelang wurde wohl die Feststellbremse des Anhängers gelöst, sodass dieser ins Rollen kam und mit der Deichsel gegen eine Steinmauer prallte. Durch den Aufprall wurden die Anhängerkupplung des Anhängers beschädigt sowie mehrere Getränkekisten im Anhänger zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen um die Schule herum gemacht haben und Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

