Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unfallflucht auf Parkplatz von Pizzeria - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 10.40 Uhr, kollidierte beim rückwärts Ausparken ein unbekannter Pkw mit einem auf einem Parkplatz einer Pizzeria in der Hauptstraße geparkten Opel Vivaro. Der am Opel entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Pkw geben können. Die Fahrerin des Pkws soll längere Haare gehabt haben.

