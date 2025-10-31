POL-FR: Bad Säckingen: Audi auf Parkplatz von Kinderarztpraxis angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 30.10.2025, sollen mehrere Unbekannte einen Passanten im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Eschholzstraße in Freiburg ausgeraubt haben. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe die vierköpfige Gruppe ihn um etwa 5:40 Uhr zunächst angesprochen und dann festgehalten und durchsucht. Die Täter nahmen demnach unter anderem das ...

mehr