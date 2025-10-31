PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Audi auf Parkplatz von Kinderarztpraxis angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein geparkter Audi wurde am Donnerstag, 30.10.2025 zwischen 10.40 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Kinderarztpraxis in der Oberen Flüh angefahren. Der Sachschaden am hinteren Radlauf beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 Hinweise entgegen.

md/tb

