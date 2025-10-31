Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Freiamt: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Freiamt: Im Zeitraum vom 29. Oktober 2025, 17:30 Uhr, bis zum 30. Oktober 2025, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kastanienweg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ein elektronisches Gerät.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07641 582-0 mit dem Kriminalkommissariat Emmendingen in Verbindung zu setzen.

