Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle

Saarbrücken - Perl (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken haben am gestrigen Tag vier Haftbefehle vollstreckt.

An der BAB 8 - Rastplatz Moseltal - wurde ein Afghane überprüft, der Insasse eines aus Luxemburg kommenden Reisebusses war. Er verfügte nicht über die erforderlichen Einreisepapiere. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Güstrow wegen Brandstiftung bestand. Der 28-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Trier eingeliefert.

Ein 26-jähriger Rumäne, der an der Goldenen Bremm festgestellt wurde, war von der Staatsanwaltschaft (StA) Hannover wegen Diebstahls gesucht. Nachdem die verhängte Geldstrafe in Höhe 1705 Euro beglichen war, wurde der Mann auf freien Fuß belassen.

Bei der Überprüfung eines polnischen Staatsangehörigen, der ebenfalls an der Goldenen Bremm einreiste, warf das Fahndungssystem gleich zwei Treffer aus. Der 48-Jährige war sowohl von der StA Frankfurt (Oder) als auch von der StA Neubrandenburg zur Strafvollstreckung gesucht. Da er die Geldstrafen wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in einer Gesamthöhe von 1.918 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in die JVA Ottweiler eingeliefert. Dort wird er nun seine Gesamtfreiheitsstrafe von 80 Tage verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell