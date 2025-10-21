Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle

Saarbrücken - Perl (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde gestern Nachmittag an der BAB 6 - Goldene Bremm in einer international verkehrenden Busverbindnung ein 40-jähriger Iraker festgestellt, der von der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen Geldfälschung gesucht wurde. Da die Untersuchungshaft angeordnet war, wurde der Mann festgenommen und in die JVA Saarbrücken verbracht.

Im Bereich der BAB 8 - Rastplatz Moseltal wurde gegen 18:40 Uhr in einem regionaler Buslinie aus Luxemburg kommend ein 20-jähriger Tunesier, gegen den von der Staatsanwaltschaft Traunstein ein Haftbefehl wegen des früheren Versuches der unerlaubten Einreise bestand, kontrolliert. Der junge Mann konnte die geforderten 600 Euro zahlen. Seine Reise konnte er dennoch nicht fortsetzen, denn er wurde nach Luxemburg zurückgewiesen.

Um 19:50 Uhr wurde am Grenzübergang Metzer Straße in Saarbrücken ein 28-jähriger Franzose bei der Einreise überprüft. Er war von der StA Saarbrücken wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Nachdem er die 1.732 Euro beglichen hatte, durfte er die Dienststelle der Bundespolizei an der Goldenen Bremm gegen 21:00 Uhr verlassen.

Ebenfalls an der Goldenen Bremm reiste um 21:30 Uhr aus Frankreich kommend ein 34-jähriger Mann ein. Er war von der StA Siegen wegen Urkundenfälschung gesucht. Der wohnungslose Deutsche konnte die geforderten 2.093 Euro nicht aufbringen und wurde in die JVA Ottweiler verbracht, wo er die Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tage verbüßen wird.

