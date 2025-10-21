Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Zuerst Zeuge - dann ging es in Haft

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Morgen kam es vor dem Saarbrücker Hauptbahnhof zu Streitigkeiten zwischen zwei alkoholisierten Männern. Der Beschuldigte stieß hierbei den Geschädigten zu Boden, so dass dieser sich eine blutende Handverletzung zuzog. Da er kurzzeitig das Bewusstsein verlor, wurde eine ärztliche Behandlung notwendig, so dass der 35-Jährige ins Winterbergklinikum verbracht werden musste. Der Beschuldigte wird sich wegen Körperverletzung verantworten müssen. Für den angetroffenen Zeugen führte Kommissar Zufall zur unmittelbaren Inhaftierung. Denn bei seiner Überprüfung wurde ein bestehender Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen eines Vergehens gegen das Arzneimittelgesetz festgestellt. Da er die verhängten 4.665 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Ottweiler verbracht. Dort wird er nun die nächsten 75 Tage verbringen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell