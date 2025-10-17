PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Dreifacher Versuch der unerlaubten Einreise an einem Tag endet mit Haft

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Donnerstag konnte die Bundespolizei im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen die unerlaubte Einreise von insgesamt acht Personen verhindern. Hierbei ragte ein Sachverhalt zweier afghanischer Angehöriger besonders heraus. Diese wurden um 16:40 Uhr in einer Regionalzugverbindung aus Frankreich festgestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Personen um 19:15 Uhr nach Frankreich zurückgewiesen. Lediglich 30 Minuten später reisten die Afghanen erneut per Zug ein und wurden nach entsprechender Belehrung um 20:15 ein weiteres Mal zurückgewiesen. Als beide Männer gegen 21:30 Uhr zum dritten Mal angetroffen wurden, war es um die Geduld der Polizisten als auch des Staatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Saarbrücken geschehen. Dieser ordnete die vorläufige Festnahme zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens an. Über die Länge der Inhaftierung und der weiteren Maßnahmen zur Abschiebung der Afghanen wird nun das Gericht entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Presse- / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0681 8838077 - 1005
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

