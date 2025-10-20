PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Drei unerlaubte Einreisen in die Bundesrepublik verhindert

Saarbrücken/ Perl (ots)

Einreisekontrollen der Bundespolizei anlässlich der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen haben am vergangenen Wochenende zu drei Einreiseverweigerungen geführt. Alle Personen wurden wegen der unerlaubten Einreise bzw. des Versuches beanzeigt und nach Abschluss der Maßnahmen nach Luxemburg bzw. Frankreich zurückgewiesen. Betroffen hiervon war am Freitag, den 17. Oktober 2025, ein 33-Jähriger nigerianischer Staatsangehörigkeit, der gegen 01:30 Uhr über die Landesgrenze zu Luxemburg in die Bundesrepublik einreisen zu versuchte. Am darauffolgenden Samstag, den 18. Oktober 2025, versuchte ein guinea-bissauischer Staatsangehöriger (49) gegen 01:00 Uhr ebenfalls über die Landesgrenze zu Luxemburg einzureisen. Gegen 09:30 Uhr wurden zwei somalischen Staatsangehörigen (19 und 22) am Grenzübergang der Goldenen Bremm in Saarbrücken die Einreise verweigert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Pressesprecherin
Vanessa Scholz
Telefon: 0681 - 8838077 - 1007
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

