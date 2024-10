Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: 31-Jähriger in Polizeigewahrsam verstorben

Gotha/Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht ist ein 31-jähriger Mann in einer Zelle des Inspektionsdienstes Gotha verstorben. Nach einer Widerstandshandlung war der Alkoholisierte am Abend durch die Polizei in Gewahrsam genommen worden. Gegen 01:40 Uhr wurde der Mann leblos in seiner Zelle durch Polizeibeamte aufgefunden. Die Auffindesituation lässt nicht auf Fremdeinwirkungen schließen. Die Umstände, die zum Tod des 31-Jährigen geführt haben, werden durch den Bereich Interne Ermittlungen in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft Erfurt geprüft. (JN)

