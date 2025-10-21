PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei stellt gestohlenen PKW sicher

BPOLI-SB: Bundespolizei stellt gestohlenen PKW sicher
Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Morgen wurde im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 08:50 Uhr im Bereich der BAB 6 - Goldene Bremm ein aus Frankreich kommender Kleintransporter der Überprüfung zugeführt. Der Fahrer des in Polen zugelassenen Transporters, ein polnischer Staatsangehöriger, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen. Auch die fahndungsmäßige Überprüfung des 47-jährigen Mannes verlief negativ. Danach widmeten sich die Polizisten dem Kleintransporter, dem anhängenden Auflieger und dem auf diesem befindlichen Kleinwagen. Hierbei wurde festgestellt, dass der PKW in Frankreich als gestohlen gemeldet und im Rahmen eines bestehenden Strafverfahrens als Beweismittel sicherzustellen war. Der Fahrer gab an, das Fahrzeug in der Nähe von Paris abgeholt zu haben. Verbracht werden sollte es laut einem vorliegenden Kaufvertrag an eine Adresse in Polen. Der Fahrer als auch der Halter des Kleintransporters wurden wegen des Verdachtes der Hehlerei beanzeigt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wird der sichergestellte Kleinwagen wieder dem rechtmäßigen Besitzer zugeführt.

