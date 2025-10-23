Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei verhindert fünf unerlaubte Einreisen

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen der temporären Grenzkontrollen haben die Beamten der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken gestern erneut fünf Personen festgestellt, die nicht über die notwendigen Dokumente zur Einreise in das Bundesgebiet verfügten. Folglich wurden die Betroffenen nach Einleitung der entsprechenden Strafverfahren nach Frankreich zurückgewiesen. Hiervon waren zunächst zwei Männer aus der Mongolei (56 und 28 Jahre) betroffen, die gegen 04:15 Uhr in einer Flixbus-Verbindung an der BAB 6 (Goldene Bremm) kontrolliert wurden. In einer um 09:30 Uhr dort ankommenden Busverbindung wurde dann ein 27-jähriger Türke angetroffen, der keinerlei Dokumente mit sich führte. Aus Forbach kommend wurde um 10:45 Uhr in einer Regionalzugverbindung ein syrischer Staatsangehöriger festgestellt. Er konnte sich zwar ausweisen, war jedoch nicht im Besitz eines gültigen Visums oder Aufenthaltstitels. Mittels eines telefonisch hinzugezogenen Dolmetschers wurde dem 21-jährigen Mann die Einreiseverweigerung erläutert. Um 21:15 Uhr wurde dann an der Metzer Straße in Saarbrücken ein 46-jähriger Türke überprüft. Da sein Aufenthaltstitel abgelaufen war, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen um 23:00 Uhr nach Frankreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell